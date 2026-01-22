Slušaj vest

Dvadeset sedmi januar je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokusta koji se obeležava u čitavom svetu kako se nikada ne bi zaboravile žrtve, njih na desetine miliona, užasne i svirepe nacističke ideologije u Drugom svetskom ratu, najmračnijem i najsramnijem razdoblju 20. veka.

Taj dan služi ne samo kao sećanje na stradale nego i kao opomena budućim pokolenjima da se tako nešto nikad više ne ponovi. na taj dan sećamo se i žrtava strašnog ustaškog pogroma koji se dogodio u logoru Jasenovac gde je na najsvirepije moguće načine ubijano sve srpsko, jevrejsko i romsko, čak i deca i novorođenčad.

Koliko god zvučalo neverovatno, za neke u Srbiji je sećanje na Jasenovac i njegove žrtva provokacija?!

Naime, za novinare blokaderske N1 izložba o Jasenovcu je "provokacija"?! Jel moguće da ne znaju šta se obeležava 27. januara, da je upravo taj dan Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokusta?!

Ili ih prosto samo ne zanima? Ili znaju ali neće da uznemire svog Piculu?

Da stvar bude još gora, slovenački profesor Vladimir Prebilič, još na to kaže da razumeju taj "signal"?!

I on sebe naziva istoričarem?!

Prebilič je inače i poslanik Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih koji ne propušta priliku da se bavi Srbijom kad god to može.

Podsetimo, u holu Narodne skupštine Srbije održava se izložba o Jasenovcu koja smeta blokaderima jer će im uvrediti Piculu i Davora Ivu Štira.