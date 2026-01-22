Slušaj vest

Ugledni američki list New York Times u svom izveštaju iz Davosa objavio je fotografiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako sluša obraćanje predsednika SAD Donalda Trampa.

Vučić je inače Trampovo obraćanje pratio iz prvog reda.

Donald Tramp Aleksandar Vučić Davos
Foto: Printscreen

Predsednik je juče tokom dana imao brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima.

Vučić se tako sreo sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom, predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem i predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD Odil Reno-Baso.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O IZJAVI GRENELA: Verujem da ćemo ispuniti dva zahteva SAD i pristupiti razgovoru o strateškom partnerstvu, ali Srbija se nalazi na evropskom kontinentu
Aleksandar Vučić (1).png
PolitikaZATVORILI SMO JEDNU STRANICU ISTORIJE I OD SUTRA SE PIŠE DRUGAČIJE Vučić iz Davosa: Evropa i Amerika više neće istupati zajedno
Aleksandar Vučić.png
Politika"TRAMP JE TO OGOLIO, NE ŽELI DA UPAKUJE U PLAVO-ŽUTU KUTIJICU I KAŽE 'OVO JE ZBOG NEKE HUMANITARNE KATASTROFE NA KiM'" Vučić:Od sutra se istorija piše drugačije
Aleksanadar Vučić (1).png
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO VANREDNU SEDNICU VLADE: "Moramo da pronađemo najbezbednije mesto za Srbiju u svetu koji se menja"
Screenshot 2026-01-21 164704.png