Politika
NEW YORK TIMES U SVOM IZVEŠTAJU IZ DAVOSA OBJAVIO VUČIĆEVU FOTOGRAFIJU: Predsednik pratio Trampov govor iz prvog reda
Ugledni američki list New York Times u svom izveštaju iz Davosa objavio je fotografiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako sluša obraćanje predsednika SAD Donalda Trampa.
Foto: Printscreen
Predsednik je juče tokom dana imao brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima.
Vučić se tako sreo sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom, predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem i predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD Odil Reno-Baso.
