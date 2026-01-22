DANAS NOVA RUNDA DIJALOGA U BRISELU: Petar Petković na čelu delegacije Beograda
Delegaciju Beograda, koja je sinoć doputovala u Brisel, predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou Petar Petković.
Očekuje se da dve strane nastave razgovore o sprovođenju Deklaracije o nestalim licima, javlja dopisnik Kosovo onlajna.
Takođe, delegacija Beograda će posebno insistirati na hitnom formiranju Zajednice srpskih opština, ali i govoriti o položaju srpskog naroda na Kosovu usled brojnih jednostranih i eskalatornih poteza Prištine.
Specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Peter Sorensen je prošle nedelje posetio Beograd i Prištinu, gde je razgovarao o nastavku dijaloga.
On je poručio da se mora pronaći način da obe strane sednu i razgovaraju.
U Beogradu Sorensenu su ministar spoljnih poslova Marko Đurić i Petković poručili da su osnivanje Zajednice srpskih opština i ispunjenje svih dogovorenih obaveza neophodni za obnavljanje smislenog dijaloga.
Poslednja runda dijaloga održana je u septembru prošle godine, a i tada je Petković, kao i na svim ranijim sastancima, insistirao na formiranju Zajednice srpskih opština.
