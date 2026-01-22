Slušaj vest

Nakon što su juče završili objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakona iz oblasti pravosuđa, poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na zakonske predloge.

Na set pravosudnih zakona predložena su ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je njih desetak.

Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić izjavio je tokom jučerašnje rasprave u Skupštini Srbije da je predloženi set pravosudnih zakona pisan u interesu svih građana bez obzira na njihovu veru, naciju ili političko opredeljenje.

Ministar pravde Nenad Vujić ocenio je, pak, da se kroz izmene koje donosi predloženi set pravosudnih zakona, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, stvaraju uslovi da se podigne nivo efikasnosti pravosuđa u Srbiji.

Ostale tačke dnevnog reda

Na dnevnom redu vanredne sednice je i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a poslanici razmatraju i izmene Zakona o državnim službenicima koji je podnela Vlada Srbije.

Pred poslanicima je i predlog odluke o utvrđivanju četiri muzejska predmeta za kulturna dobra od izuzetnog značaja, a reč je o Krunidbenim insignijama kralja Petra Prvog Karađorđevića, Pohvalama monahinje Jefimije – pokrov za mošti kneza Lazara, Votivnim kolicima i skulpturi "Danubijus".

Pored toga, razmatraju se i Izveštaji o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine, Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu.