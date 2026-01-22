Slušaj vest

Blokaderi Marko Vidojković i Nenad Kulačin, pisac i novinar, besramno su govorili protiv predsednika Republike Srbije, ali i celokupnog naroda države čiji su državljani i gde primaju platu!

Naime, blokaderski dvojac na Youtube kanalu blokaderskog medija Nova S ima podkast "Dobar, loš, zao" gde bez ikakvog srama vređaju sve koji se protive njihovom razmišljanju. Ovog puta, obrušili su se na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i, što je još gore, podsmevali se tome što su predsednikovog dedu ubile ustaše, a istovremeno su stali u odbranu Tonina Picule, hrvatskog evroposlanika i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, inače osvedočenog srbomrsca.

- On (Vučić) ne može da oprosti izgleda tom nekom liku koji mu ubio dedu u kafani - počeo je Kulačin, a Vidojković ga je prekinuo, nakon čega je blokaderski novinar ipak nastavio:

- Pa čekaj, brate, moram da dođem do suštine. Znači, on je nabaždaren tako da je svaki Hrvat ustaša, pa makar to bio i Tonino Picula - čulo se u emisiji.

Podsetimo, Picula se hvalio ustaškom fotografijom sa mitraljezom 5. avgusta i otvoreno slavio dan kada su proterani i ubijani Srbi i svima pokazao koliko je ponosan na zločinačku oružanu akciju "Oluja". Picula, takođe, govori i da se u Srebrenici dogodio genocid.

Aleksandar Vučić se 15. januara ove godine osvrnuo na tragediju koja je zadesila njegovu porodicu. On je tada odgovorio na prozivke iz Hrvatske i poručio da služi samo svom, srpskom narodu.

- Ja služim samo srpskom narodu, i služim građanima Srbije. Ustašama da služim nisam nikada i neću. I ja da sam na njihovom mestu, ja bih sebe napadao po ceo dan. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da vide u Srbiji. Čovek čijeg su dedu ubili, pradedu, stričeve, deda stričeve, čiji je otac posmrče zato što su mu ubili oca. A opet ih se taj neko nimalo ne plaši i nimalo nisam fasciniran njhiovom ustaškom ideologijom, Maksovim mesarima, Bojnom čavoglave i svime ostalim - poručio je Aleksandar Vučić.