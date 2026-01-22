Slušaj vest

Predsednik Srbije je pokazao smeštaj u kojem boravi u Klostersu nadomak Davosa.

 - Nikad nismo boravili u Davosu nego išli automobilom do tamo... U skladu sa švajcarskom skromnošću, nameštaj u stilu Ikee, dodao je Vučić i pokazao spavaću sobu, čajnu kuhinjicu i dnevnu sobu u kojoj prima goste.

Predsednik Vučić pokazao smeštaj u kojem boravi tokom posete Davosu Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Pokazao je i gde drži stvari, a terasu je izdvojio kao najlepši deo, pa pokazao i knjigu koju čita.

- Baš je onako, lepo udobno..., rekao je Vučić dodavši da je u Davosu sada već 11-12. put ali da nikad nije boravio u samom Davosu nego do tamo uvek išao kolima.

- Krevet je malo kratak ali srećom nema one graničnike pa mogu da se pružim, dodao je predsednik i pokazao na fotografiju vuka kojom je ukrašena soba i za kog su mu rekli da je tu najčešći gost.  

Neopisiva radost zbog povratka kući

Predsednik je rekao i da se večeras vraća kući u Srbiju i u Beograd i da je neopisivo radostan zbog toga, a posebno ga veseli onaj osećaj kad sletite na beogradski aerodrom, i kad srce zakuca jače što ste ponovo u otadžbini.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNEW YORK TIMES U SVOM IZVEŠTAJU IZ DAVOSA OBJAVIO VUČIĆEVU FOTOGRAFIJU: Predsednik pratio Trampov govor iz prvog reda
tramp vucic.jpg
Politika"MI IGRAMO SAMO U JEDNOM TIMU, NAŠE SRCE KUCA SAMO ZA JEDAN TIM-SRPSKI" Vučić: Postavićemo 5 ciljeva, a prvi je mir
Screenshot 2026-01-21 164704.png
Politika"BIO JE POTREBAN LAJBNICOV DOVOLJAN RAZLOG DA BI NAM OTELI TERITORIJU, VELIKE SILE SADA NEMAJU VREMENA ZA TO" Vučić: Svačega će biti ove godine u svetu
Aleksandar Vučić (3).png
PolitikaVUČIĆ O IZJAVI GRENELA: Verujem da ćemo ispuniti dva zahteva SAD i pristupiti razgovoru o strateškom partnerstvu, ali Srbija se nalazi na evropskom kontinentu
Aleksandar Vučić (1).png
PolitikaZATVORILI SMO JEDNU STRANICU ISTORIJE I OD SUTRA SE PIŠE DRUGAČIJE Vučić iz Davosa: Evropa i Amerika više neće istupati zajedno
Aleksandar Vučić.png
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO VANREDNU SEDNICU VLADE: "Moramo da pronađemo najbezbednije mesto za Srbiju u svetu koji se menja"
Screenshot 2026-01-21 164704.png
PolitikaVUČIĆ IZ DAVOSA: Govor Fon der Lajen bio mnogo bolje strateški orijentisan nego Trampov! Da li će Evropa to da izgura? Sreo sam se sa 30-35 svetskih lidera
Screenshot 2026-01-21 162416.png
PolitikaVUČIĆ SE SREO SA RUBIOM U DAVOSU: Razmenili mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, i nastavku jačanja saradnje Srbije i SAD
Snimak ekrana 2026-01-21 154600.jpg