Slušaj vest

Predsednik Srbije je pokazao smeštaj u kojem boravi u Klostersu nadomak Davosa.

- Nikad nismo boravili u Davosu nego išli automobilom do tamo... U skladu sa švajcarskom skromnošću, nameštaj u stilu Ikee, dodao je Vučić i pokazao spavaću sobu, čajnu kuhinjicu i dnevnu sobu u kojoj prima goste.

1/16 Vidi galeriju Predsednik Vučić pokazao smeštaj u kojem boravi tokom posete Davosu Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Pokazao je i gde drži stvari, a terasu je izdvojio kao najlepši deo, pa pokazao i knjigu koju čita.

- Baš je onako, lepo udobno..., rekao je Vučić dodavši da je u Davosu sada već 11-12. put ali da nikad nije boravio u samom Davosu nego do tamo uvek išao kolima.

- Krevet je malo kratak ali srećom nema one graničnike pa mogu da se pružim, dodao je predsednik i pokazao na fotografiju vuka kojom je ukrašena soba i za kog su mu rekli da je tu najčešći gost.

Neopisiva radost zbog povratka kući

Predsednik je rekao i da se večeras vraća kući u Srbiju i u Beograd i da je neopisivo radostan zbog toga, a posebno ga veseli onaj osećaj kad sletite na beogradski aerodrom, i kad srce zakuca jače što ste ponovo u otadžbini.