Politika
SKANDAL! Picula i ekipa zvanično tražili da ne ulaze u hol Skupštine Srbije gde je postavljena izložba o Jasenovcu!
Slušaj vest
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula i grupa evroparlamentaraca zvanično su tražili da ne ulaze u hol Skupštine Srbije gde je postavljena izložba o Jasenovcu.
Kako saznajemo, oni su tražili da prolaze hodnicima kako bi izbegli izložbu o Jasenovcu u centralnom holu zbog "osećanja" određenih evroparlamentaraca.
Foto: Narodna Skupština Srbije Printscreen
Ovo zaista predstavlja skandal nad skandalima!
Podsetimo, u holu Narodne skupštine Srbije održava se izložba o Jasenovcu koja smeta blokaderima jer će im uvrediti Piculu i Davora Ivu Štira.
Reaguj
Komentariši