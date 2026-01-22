Slušaj vest

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula i grupa evroparlamentaraca zvanično su tražili da ne ulaze u hol Skupštine Srbije gde je postavljena izložba o Jasenovcu.

Kako saznajemo, oni su tražili da prolaze hodnicima kako bi izbegli izložbu o Jasenovcu u centralnom holu zbog "osećanja" određenih evroparlamentaraca. 

Foto: Narodna Skupština Srbije Printscreen

Ovo zaista predstavlja skandal nad skandalima! 

Podsetimo, u holu Narodne skupštine Srbije održava se izložba o Jasenovcu koja smeta blokaderima jer će im uvrediti Piculu i Davora Ivu Štira.

