BRNABIĆ SA PREDSEDNIKOM PARLAMENTA ESTONIJE: Razmenjena mišljenja o unapređenju parlamentarne saradnje i jačanju odnosa između dve zemlje
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Estoniji, gde se prvog radnog dana sastala sa predsednikom estonskog parlamenta Laurijem Husarom.
- Tokom sastanka sa predsednikom Parlamenta Estonije, razmenjena su mišljenja o unapređenju parlamentarne saradnje i jačanju odnosa između Srbije i Estonije. Posebno smo istakli značaj saradnje u kontekstu evropskog puta Srbije, uključujući i pomoć Estonije u otvaranju Klastera 3 - napisala je Brnabić na Instagramu i dodala:
- Saradnja sa Estonijom takođe nam omogućava da učimo od najboljih praksi u digitalnoj transformaciji i modernizaciji državne uprave, jačajući transparentnost i efikasnost u radu institucija.
