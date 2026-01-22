Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov zgrožen je time što su Tonino Picula i ostatak njegove ekipe iz Evropskog parlamenta odbili da prođu kroz centralni hol Skupštine jer je tamo postavljena izložba o Jasenovcu.

Naime, kako Kurir saznaje, Picula i njegova ekipa, u kojoj je je Davor Ivo Štir, ponosni unuk ustaše koji je od pravedne kazne za zločine izbegao u Argentinu, zatražili su da ne prođu holom u kojem se održava izložba o Jasenovcu!

Jovanov kaže da je to neverovatan skandal.

"Skandal u režiji evroparlamentaraca! Odbili su da prođu kroz centralni hol Skupštine, jer je u njemu postavka o Jasenovcu, u cilju obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta što je za njih provokacija i tražili da budu sprovedeni drugim putem do sale za sastanke! Ovo je neverovatan skandal, ali i jasan odnos prema jevrejskim, srpskim i romskim žrtvama koje su stradale u jednom od najbrutalnijih i najkrvavijih logora u istoriji", poručio je Jovanov putem "Iksa".

