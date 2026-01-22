Slušaj vest

U većini slučajeva razmatranja na temu "šta bi bilo kad bi bilo" ne dobacuju do istine, ali ovo je izvesno: da se nije baš Aleksandar Vučić našao na mestu predsednika Srbije, obojena revolucija bi Srbiju oborila na kolena!

Samo zahvaljujući njemu, blokaderski naum ostao je neostvaren!

Svesni su toga i oni, pa je cela strategija preuzimanja vlasti u državi zasnovana na njegovom rušenju. Najplastičnije bi to moglo da se opiše ovako: u državnim udarima uvek se prvo osvajaju vitalne tačke - sedišta policije, aerodromi, nacionalna televizija..., a u Srbiji se gađa Vučić.

Ali nije to lak zadatak. Aleksandar Vučić je na predsedničkim izborima 2022. godine dobio 2.260.000 glasova u prvom krugu, što je predstavljalo gotovo neverovatan rezultat, kakav njegovi protivnici ne mogu ni da sanjaju...

Ta i tolika podrška građana nametnula je blokaderima i njihovim inspiratorima i finansijerima iz zemlje i sveta taktiku koja je na delu evo skoro punih 15 meseci: Vučićeve rezultate treba relativizovati, njegovo okruženje kriminalizovati, a njega dehumanizovati.

Politika koju vodi Aleksandar Vučić zadobila je poverenje građana na osnovu ostvarenih rezultata. Matematički je dokazivo da je Srbija zabeležila rast BDP i da je, uprkos globalnim krizama, uspela da održi makroekonomsku stabilnost, a svakodnevne vesti, pa i ove sadašnje iz Davosa, pokazuju da je Vučić uspeo da održi balans u spoljnoj politici - saradnju sa EU, Rusijom i Kinom - i da je Srbija postala važan faktor u regionu.

Ko god hoće da vidi i ko god pamti, ne može da ospori da se u Srbiji nikada dosad nije ovoliko gradilo: pripreme za Ekspo 2027, novi auto-putevi, brze saobraćajnice, železnica, energetski projekti i inovacioni distrikti.

I na kraju, ali za građane ni izdaleka najmanje važno, Aleksandar Vučić je uspeo da očuva stabilnost države uprkos nasilnim protestima blokadera i pokušajima destabilizacije.

Šta, onda, oni koji bi da vladaju umesto njega, a koji izgradnju i napredak Srbije nemaju ni u planovima - jer nemaju ni planove osim da sruše Vučića, a o ostalom će posle da misle! - građanima mogu da ponude? Ništa! Nula! A da bi takvu ponudu, misle oni, građanima učinili prihvatljivom, i Vučićeva dostignuća treba svesti na nulu! Te auto-put nema dobar nagib, sumnjiv im je tunel, te Ekspo nije važan - a za Ekspo 2027 u Beogradu dosad je prijavljeno rekordnih između 118 i 120 zemalja, što je najveći broj učesnica u istoriji specijalizovanih svetskih izložbi - te Srbiju u svetu niko ne zarezuje, a ovamo se žale na Makrona i Ursulu von der Lajen što su došli u Beograd, i tako dalje.

Blokaderima Ekspo nije važan Foto: Printscreen/Sasomange

Bogu i narodu dosadile su priče o navodnim kriminalnim radnjama predsednika Srbije i njegove porodice, kao i njegovih saradnika. Jednom nedeljno opozicija godinama preko konferencija za štampu i Šolakovih medija plasira "ekskluzivna dokumenta o novim radnjama". I šta bude posle? Svesni da nema ni radnji ni stvarnih dokaza o njima, oni ih zatrpavaju novim pričama, računajući da će se u javnosti nešto možda ipak primiti i ostati.

Na meti takvih optužbi, što je najstrašnije, nalazila su se i nalaze i predsednikova deca, brat, otac... Taj su narativ od opozicije preuzeli i blokaderi (a opoziciju poslali na četvorogodišnji odmor), pa sada u kampanji nevidljive studentske liste prete ispitivanjem porekla imovine. A kad im je predsednik Srbije poručio da je to u redu, ali da bi trebalo ispitati i poreklo imovine njihovih kandidata - usledio je muk! Nisu tako mislili...

I uopšte, blokaderska je igra providna i namere su im jasne - i jezive. Više se ne može ni prebrojati koliko su puta dosad tražili fizičko uništenje Aleksandra Vučića. Pre samo nekoliko dana dvojica istaknutih blokadera, advokat (!) Čedomir Stojković i lekar (!!!) Aleksandar Dikić predsednika Srbije javno su uporedili sa svinjom koju treba zaklati! Obrazac je jasan: žrtvi treba oduzeti ljudska svojstva da bi njena likvidacija bila lakše prihvaćena. U našoj je sredini svinjokolj uobičajena stvar, dok prema klanju čoveka neki još imaju otpor!

Čedomir Stojković Foto: Printscreen Tv Prva

Aleksandar Dikić Foto: Kurir Televizija

Uvrede kojima se predsednik Srbije zasipa na društvenim mrežama, u podkastima, u javnim istupima blokaderskih prvaka, među kojima je i univerzitetskih profesora, u karikaturama i ostalim prilozima Šolakovih medija... sve to, osim izraza frustracija zbog uzastopnih poraza koje trpe, ima i za cilj da se on dehumanizuje kako bi bar deo javnosti njegovu fizičku likvidaciju prihvatio kao opravdanu.

Ali videli smo to za ovih 15 meseci, ne prolazi im!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tamo gde je bio i pre početka obojene revolucije, a gde su bili blokaderi tada i gde danas?

Mnogo je mačku goveđa glava!