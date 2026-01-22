Slušaj vest

Ona je na mreži X razotkrila njegovo licemerje i to na komentar u kojem je on govorio o nekakvoj "brutalnosti" srpske policije.

Brnabić se oglasila vide-primerom na kojem se vidi kako policija Slovenije, članice EU, bez pardona za razbijanje demonstracija koristi i vodeni top.

1/4 Vidi galeriju Kako slovenačka policija razbija proteste Foto: X printscreen

Ona je tim povodom na mreži X objavila sledeće:

- Dok nama drži predavanja o tome da je sloboda udruživanja i okupljanja temeljna vrednost, u Sloveniji policija koristi čak i vodeni top za razbijanje protesta, uključujući i studentskih. U Srbiji je tokom prošle godine održano oko 30 hiljada neprijavljenih skupova, fakulteti su blokirani, škole, ulice, međunarodni putni pravci. Nijednom policija nije intervenisala.

- Ali, onima kojima je izložba o Jasenovcu postavljena radi obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta 'provokacija' i 'signal', njima nikakva laž i manipulacija nije strana. Toliko o objektivnosti i dobronamernosti gospodina Prebiliča, zaključila je Brnabić.