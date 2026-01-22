Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.
"SA PRIJATELJIMA JE SVE LAKŠE" Srdačan susret predsednika Srbije s mađarskim premijerom Orbanom u Davosu (FOTO)
- Sa prijateljima je sve lakše, poručio je predsednik Srbije.
- Kao i uvek, srdačan i prijateljski susret sa Viktorom Orbanom sa kojim sam ukratko razmenio utiske o ovogodišnjem WEF26, a posebno o novom poglavlju istorije koje je već otvoreno i kojem svedočimo dok se suoačavamo sa sve brojnijim izazovima.
Foto: Instagram/buducćnostsrbijeav
- Razgovarali smo i o pitanjima energetske bezbednosti, uz dogovor za skoro viđenje, kako bismo što pre konkretizovali mnoge zajedničke planove na dobrobit naših građana, zaključio je Vučić.
