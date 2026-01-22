Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

- Danas sam imao važan sastanak sa Orbanom, razgovarali smo o NIS, verujem da ćemo do kraja januara imati ponovni susret, verujem da će konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do kraja marta. Razgovarali smo o svim događajima u Davosu, za očekivati je da se pokaže snažno evropsko jedinstvo po pitanju Grenlanda - rekao je Vučić.

- Razgovarao sam sa predsednikom Uzbekistana, čovek koji nas je na onako veličanstven način dočekao, razgovarali smo o posledicima reči Donalda Trampa, bliske stavove imamo. Razgovarao sam sa Borjanom Kriškom i uputio joj poziv, verujem da će uskoro posetiti Srbiju, razgovarali smo i o zajedničkim projektima. Imali smo važne intervjue za neke od zapadnih medija, imamo najznačajniji igvel, ogroman broj važnih ljudi, moguće da ću govoriti, ali pre svega želim da mnogo toga čujem - kazao je predsednik.

Neće biti jednostavna budućnost, dodao je.

- Mislim da smo na dostojan način reprezentovali Srbiju - rekao je Vučić.

Foto: RTS Printscreen

Pitanja novinara

O Odboru za mir

- Još nisam sasvim siguran, da jesam rekao bih vam, neki kažu da je to paralelni organ UN, Kina je konstatovala da je dobila poziv. Videćemo i šta su zadaci tog odbora, ko će da šalje trupe, nije problem da damo donaciju da nešto bude obnovljeno, ali druga je stvar da šaljete trupe. Videćemo u kom smeru će da se razvaja.

O Novom Sadu

- Policija je na časno, mirno, uprkos vici i dreci na tako civilizovan način obavila svom posao.

O Piculi i evroparlamentarcima

- Ja nemam tu potvrdu, bio sam ovde, ako je stvarno istina, to je sramota za sve njih, nije Jasenovac nešto izmišljeno. Ne razumem kako neko misli da vrši reviziju istorije. Njima na sramotu ako je to istina - kazao je Vučić.

- To su isti oni ljudi koji su stavili u rezoluciju da smo koristili zvučni top, to govori o njima. Mislim da je ljudima u Srbiji jasno ko čini tu delegaciju. Hteli su da se tako odnose prema našoj zemlji, koliko nas ne poštuju, koliko ne valjamo. Za mene je Srbija raj.

Foto: RTS Printscreen

O blokaderima

- Ajde da vam nešto kažem, ovu gospođu Kleut nije izbacila država ni Vučić, već profesori i to blokaderi, 18:5:1 je bilo u glasanju. Razmislite je l' su ti ljudi krivi ili ta žena. Nisam posebno zainteresovan za reči Dinka Gruhonjića, voleće Srbiju kad bude na kolenima, to se nikad neće dogoditi. Što se tiče skupljanja potpisa, to je sve zakonito, samo su oni lagali javnost. Mogu da skupljaju koliko god hoće, šta god hoće. Skupovi su patetičnog ili nikakvog sadržaja.