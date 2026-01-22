Slušaj vest

- Mnogo sam srećan što sam imao priliku za kratak i srdačan susret sa prijateljem, Mirzijojevim. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim globalnim i regionalnim kretanjima, kao i o mestu i ulozi naših zemalja u novom poretku koji se ubrzano stvara.

- Razgovarali smo o jačanju bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije i investicija, kao i o mogućnostima povezivanja naših privreda kroz nove zajedničke projekte, zaključio je predsednik Vučić.

