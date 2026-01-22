Slušaj vest

Na objave evropske komesarke za proširenje Marte Kos i bivšeg američkog izaslanika Ričarda Grenela, u kojima se pominje predsednik Srbije Aleksandar Vučić i spoljnopolitički pravac zemlje, a sve posle sastanka u Davosu, reagovao je Goran Karadžić, član SNS, koji je svojom izjavom razobličio blokadere.

Kos je na mreži X saopštila da se sastala sa Vučićem i da su razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da ostane "čvrsto na evropskom putu" i da se unapredi Plan rasta, uz poruku da je dogovoreno jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti.

Aleksandar Vučić u Davosu Foto: screenshot IG/buducnostsrbijeav

Ubrzo je usledio odgovor Ričarda Grenela, koji je ocenio da je "Evropa u nevolji" i da Brisel guši evropske ekonomije, uz tvrdnju da su "inovacije skoro mrtve" i poruku da bi Vučić trebalo da "sledi američki, a ne evropski put".

Na ovu razmenu poruka osvrnuo se Goran Karadžić koji je reagovao na izjave blokadera koji tvrde da sa Vučićem niko iz sveta ne želi da razgovara, a još manje da se sastane.

- Pa u pravu ste, niko neće sa Vučićem, samo bezveze putuje po svetu - ma niko ga i ne poznaje, a kamo li spominje! - napiseo je u objavi na Fejsbuku.

Ovim je Karadžić razotkrio laži blokadera da Vučić "putuje bez rezultata" i da "nema međunarodnu težinu" upravo u trenutku kada se o njemu javno izjašnjavaju i evropski i američki akteri, a sve posle desetina sastanaka koje je imao sa zvaničnicima EU i državnika iz celog sveta.