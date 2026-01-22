Slušaj vest

Bruka, velika bruka, ono što radi Picula.

Tako bi otprilike izgledala gradacija…

Jer za ponašanje izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule u Beogradu ni u diplomatskom, ni u mangupskom rečniku srpskog ne postoji adekvatan izraz.

Ovaj evroprlamentarac iz Hrvatske koji svoju poziciju koristi da bi se dodvorio krajnjim desničarima u svojoj zemlji jer mu treba njihova podrška na budućim predsedničkim izborima, svakim svojim potezom prelazi na novi nivo bahatosti.

Poznato je da je nedvosmisleno podržao blokadere u njihovoj borbi protiv legalano izabrane vlasti. (To što blokaderi od toga nemaju nikakvu vajdu, druga je stvar.)

1/36 Vidi galeriju Izložba o Jasenovcu u Skupštini Srbije Foto: Nemanja Nikolić, Narodna Skupština Srbije Printscreen

Letos je otišao korak dalje – objavljujući svoju fotografiju u uniformi sa kalašnjikovim na dan Oluje, akcije etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, jasno se odredio i prema ovoj akciji i prema Srbima, čiju se sudbinu poduhvatio da kroji kandidujući se za izvestiocima o njihovom napredovanju ka EU. (EU ga nije smenila, ali to više govori o njoj, nego o Piculi.)

Ovog meseca je bez poziva i dogovora sa našom vladom, najavio posetu delegacije Evropskog parlamenta Srbiji, kako bi ocenio „stanje demokratije“. (To što je u delegaciju uvrstio već dokazane neprijatelje Srba, među kojima je najistaknutiji Davor Ivo Štir, unuk ustaše na visokom položaju u NDH, pokazuje da mu je do demokratije kao do lanjskog snega, i Srbija kod njega lošu ocenu već ima.)

Da rezimiramo: od početka Tonino Picula nastupa i javno i u kuloarima EP s jednim jedinim ciljem – da sabotira približavanje Srbije Evropskoj uniji, i da omogući da Albanija i Crna Gora pre Srbije postanu njeni članovi.

Najnoviji skandal, kada je zvanično zatražio da njegova delegacija prilikom dolaska u Narodnu skupštinu ne prođe pored izložbe o Jasenovcu, upriličene povodom 27. januara, svetskog Dana holokausta, samo je prirodni nastavak njegove agende.

Foto: Nemanja Nikolić

A obrazloženje za ovaj sraman, neljudski i, recimo to slobodno, fašistički, odnosno ustaški potez je želja da se „zaštite osećanja nekih članova delegacije“!

Prema onome što je javnosti poznato, delegaciju čine dva Hrvata, jedan Slovenac, jedan Holanđanin, i nekoliko Nemaca. Holanđanin po prirodi stvari i toku istorije ispada iz računice, mogao bi i Slovenac, te ostaju Nemci i Hrvati. Nemačka se odavno obračunala sa svojom prošlošću, te i sa koncentracionim logorima, pa ni njih ne bismo mogli da prepoznamo u onima čija osećanja Picula štiti. Ostaju, dakle, on, i Davor Ivo Štir. Sam Picula je član SDP, te ostaje da se izložbom o Jasenovcu može osetiti pogođenim samo ovaj drugi.

Možda zato što mu je u Jasenovcu deda uganuo ruku zamahujući onim specijalnim nožem koji su ustaše nazivale „srbosijekom“?

Čisto sumnjamo da će nam ikad reći. A i ne treba da nas zanima.

Foto: Nemanja Nikolić

Tonino Picula i članovi njegove delegacije (ako je ovo zaista njihov zajednički stav) u Srbiji su sebi dozvolili ponašanje kolonijalnih gospodara među urođenicima opasanim travom. Ali to je problem Evropskog parlamenta koji ih je poslao, i EU čije kandidate oni ocenjuju.

Najviši državni rukovodioci već su – i sad se vidi koliko su bili u pravu – Piculu i društvo odbili da prime.

Možda bi ih – ako im izložba u Narodnoj skupštini smeta - trebalo ostaviti da poljube i njena vrata i da odu.

Na njihovo mišljenje činjenice ionako ne utiču.