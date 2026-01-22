Slušaj vest

- Srdačan susret sa Borjanom Krišto o regionalnim prilikama i pitanjima koja u ovom trenutku najviše utiču na svakodnevni život ljudi u našem delu Evrope.

- U središtu razgovora bili su ekonomska saradnja i trgovina, unapređenje saobraćajnog i energetskog povezivanja, kao i nastavak rada na zajedničkim projektima. Dotakli smo se i evropskih procesa, uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovorno ponašanje ključni uslovi za napredak celog Zapadnog Balkana.

- Srbija će nastaviti da podržava otvorenu komunikaciju i praktičnu saradnju sa BiH, jer su mir i normalan život ljudi najvažniji interes svih u regionu, zaključio je predsednik Vučić.

 Kurir.rs

