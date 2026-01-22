VUČIĆ O POKUŠAJU BLOKADE FILOZOFSKOG U NOVOM SADU: Policija je časno, na civilizovan način, obavila svoj posao
Istakao je da je policija juče na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu časno i na civilizovan način obavila svoj posao.
Vučić je u Davosu, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode blokadera da je policija sinoć u Novom Sadu primenila nasilje nad studentima, koji su pokušali da blokiraju taj fakultet, istakao da je policija časno obavila svoj posao.
- Policija je časno i mirno, uprkos poniženjima, vici i dreci i najtežim mogućim uvredama, na civilizovan način obavila svoj posao i obavljaće ga - rekao je predsednik Vučić.
Na pitanje da prokomentariše objavu Vladimira Štimca, u kojem je, nakon jučerašnjeg Vučićevog sastanka sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, upitao zašto EU i dalje podržavaa Vučića, zamolio da ne odgovara na postove Štimca, dodajući da je on poznat samo po tome što je tražio da se nekome ruši kuća jer mu narušava pogled.