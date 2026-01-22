Slušaj vest

Nenad Popović, ministar u Vladi Republike Srbije, rekao je da "sramni zahtev hrvatskog poslanika u Evropskom parlamentu Tonina Picule da izbegne prolazak kroz glavni hol Narodne skupštine, u kojem se nalazi izložba posvećena stradanju Srba u Jasenovcu, govori o jasnom kontinuitetu sa zločinačkom ustaškom državom koji postoji u današnjoj Hrvatskoj".

- Isti taj Picula, koji se, slikajući se sa mitraljezom, hvalio kako je u zločinačkoj "Oluji" ubijao Srbe,sada ne želi da vidi užasne dokaze o tome kako su njegovi preci takođe ubijali Srbe na najsvirepiji način koji je čovečanstvo ikada videlo - rekao je Popović, ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu.

Izložba o Jasenovcu u Skupštini Srbije Foto: Narodna Skupština Srbije Printscreen

- Takav čovek, koji je imenovan za izvestioca Evropskog parlamenta, a koga u delovanju očigledno rukovodi ogromna mržnja prema našem narodu, kao i snažna podrška opoziciji u Srbiji, dolazi u Beograd da daje sudove o unutrašnjoj i spoljnoj politici Srbije. Picula, posle ovakvog skandala i svih izjava koje je davao prethodnih dana, nikako ne može biti smatran nepristrasnim izvestiocem, jer mu smeta svaki oblik patriotizma i borbe za srpski narod koji u svom delovanju pokazuju predsednik Vučić i vladajuća koalicija - istakao je on i dodao da je u opoziciji našao branitelje svog sramnog postupka, koji na svoju sramotu optužuju vladajuću koaliciju što je postavila izložbu o Jasenovcu uoči obeležavanja Dana Holokausta, jer ona smeta srbomrzačkom senzibilitetu Tonina Picule: