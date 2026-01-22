Politika
BRNABIĆ SA PREDSEDNIKOM ESTONIJE: Zahvalna na gostoprimstvu i prilici da razmenimo mišljenja o evropskom putu Srbije
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se u Talinu sa predsednikom Estonije Alarom Karisom.
- Zahvalna na gostoprimstvu i prilici da razmenimo mišljenja o evropskom putu Srbije kao i trenutnim geopolitičkim odnosima u Evropi i svetu - napisala je Brnabić na Instagramu i dodala:
- Gospodinu Karisu prenela sam srdačne pozdrave našeg predsednika Aleksandra Vučića i uputila poziv da u što bližoj budućnosti poseti Srbiju.
