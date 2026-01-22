Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se u Talinu sa predsednikom Estonije Alarom Karisom.

- Zahvalna na gostoprimstvu i prilici da razmenimo mišljenja o evropskom putu Srbije kao i trenutnim geopolitičkim odnosima u Evropi i svetu - napisala je Brnabić na Instagramu i dodala:

- Gospodinu Karisu prenela sam srdačne pozdrave našeg predsednika Aleksandra Vučića i uputila poziv da u što bližoj budućnosti poseti Srbiju.

Ne propustitePolitikaBRNABIĆ SA PREDSEDNIKOM PARLAMENTA ESTONIJE: Razmenjena mišljenja o unapređenju parlamentarne saradnje i jačanju odnosa između dve zemlje
brabic.png
Politika"DOK NAMA DRŽI PREDAVANJA, SLOVENAČKA POLICIJA VODENIM TOPOM RAZBIJA PROTESTE, ČAK I STUDENTSKE" Brnabić razotkrila licemerje Vladimira Prebiliča (VIDEO)
Ana Brnabić.jpg
PolitikaVUČIĆ VAM POBEGAO U DAVOS, A GDE VAM JE FON BEKERAT?! Piculu i ekipu u Srbiji neće da dočeka ni šef delegacije EU! Eto, toliko ste (NE)BITNI!
Tonino Picula Andreas fon Bekeret
PolitikaBOJKOTUJETE POSAO, ALI NE I PLATU. TOLIKO O VAMA Milivojevića danas nema u Skupštini jer sedi na mrežama! Brnabić mu lepo očitala koliko se ne meša u svoj posao
Ana Brnabić.jpg