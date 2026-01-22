Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je u Jasenovcu izvršen najmonstruozniji genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima i da Srbija nikada neće dozvoliti reviziju istorije.

- Izgleda da je nekome teško da gleda istini u oči?! Izgleda da nekoga "vređa" istina o stradanju nevinih duša, o ubijanju srpske dece?! Samo da znaju da nikada neće uspeti da zaobiđu istinu, ma kojim prečicama "bežali" - naveo je Vučević povodom vesti da je delegacija Evropskog parlamenta koja dolazi u Srbiju tražila da ne ulazi u hol Skupštine Srbije zbog izložbe o Jasenovcu.

Vučević je reagovajući na vest Kurira na mreži "X" istakao da Jasenovac nije izmišljen, da je to bio logor smrti gde je izvršen najmonstruozniji genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima.

- Tokom Drugog svetskog rata na teritoriji NDH u Jasenovcu, Gradiški, Jadovnu, ubijeno je preko milion Srba. Srbija nikoga ne mrzi, ali ne zaboravlja zločine nad svojim narodom - naveo je Vučević.