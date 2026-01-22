- Nemam ništa protiv, mogu da skupljaju koliko god hoće, šta god hoće. Skupovi su nevelikog obima, sadržaja ili patetičnog ili nikakvog. Nemam baš, da budem sasvim iskren, nikakav problem s tim. Ako treba da im pomognemo, da im pošaljemo malo ljudi, da im damo malo potpisa, nije nikakva velika muka - rekao je predsednik i dodao:

- Dakle, ako im je još nešto potrebno. Da im pošaljemo pljeskavice, jabuke. Video sam sinoć, skupilo ih se 200 tamo ispred Narodne skupštine, smrzavaju se, nešto viču, sledeći put ćemo lepo da im spremimo pasulj, čaj, da se mali ljudi ogreju, da ogreju dušu i sve drugo, da se ne sekiraju. Da samo ljudi u Srbiji ne zaborave, da bi ti ljudi, kao što su to javno potvrdili, sve nas i našu decu i naše roditelje jahali, šutirali, valjali u katranu i perju.