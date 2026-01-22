Slušaj vest

Andreas fon Bekerat, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, reagovao je na pisanje Kurira o tome da neće primiti delegaciju evroparlamentaraca koja danas dolazi u Beograd.

On je potvrdio navode našeg lista da u vreme boravka delegacije Evropskog parlamenta, koju predvodi hrvatski evroposlanik Tonino Picula, zaista neće biti u Srbiji, uz objašnjenje da se tada nalazi u Briselu, gde učestvuje na regionalnoj konferenciji ambasadora EU, koja je unapred i odavno zakazana.

- Dragi Kuriru, pozdrav iz Brisela, gde prisustvujem regionalnoj konferenciji ambasadora EU, koja je odavno unapred zakazana. Da se zna: delegacija Evropskog parlamenta ne dolazi u Beograd kako bi se sastala sa ambasadorom EU - o njima se stručno staraju moji saradnici. Živeli - obratio se Fon Bekerat na društvenoj mreži Iks, uz objavljivanje teksta Kurira.

Ambasador EU je sasvim fer informisao javnost i objasnio da će o delegaciji Evropskog parlamenta tokom boravka u Srbiji brinuti njegovi saradnici. Ništa lošiji tretman neće dobiti od institucija države Srbije koje budu posetili, odnosno ljudi koji te institucije zvanično predstavljaju. I tu zaista nema ništa ni sporno ni skandalozno, kako to neko pokušava da predstavi.

Dakle, ispostavilo se da i ambasador Bekerat ima unapred zakazane obaveze koje se ne uvažavaju u slučaju državnih funkcionera Srbije. Svedoci smo da se danima vodi kampanja u blokaderskim krugovima i medijima koji ih podržavaju, pa se uporno gura teza da je Vučić "pobegao" od evroparlamentaraca i otišao na, ni manje ni više, Svetski ekonomski forum u Davos. Svako ko iole poznaje način funkcionisanja međunarodne politike zna da Davos u vreme održavanja ovog događaja nikome i nikako ne može poslužiti kao skrovište.

Aleksandar Vučić prati govor Trampa u Davosu Foto: Kurir

Umesto uvažavanja državničkih obaveza, gradi se narativ kojim se Vučićevo odsustvo, kao i odsustvo predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, predstavlja kao izbegavanje susreta sa evroparlamentarcima, iako je, kao i u slučaju Bekerata, reč o ranije planiranim međunarodnim aktivnostima.