Dok se političke pukotine između Evrope i SAD sve jasnije produbljuju, Srbija se nalazi pred novim, ozbiljnim geopolitičkim izazovom. Razilaženje ključnih zapadnih centara moći neminovno se preliva i na Balkan, a za Srbiju to stvara delikatnu situaciju pre svega zbog dijaloga Beograda i Prištine, od kog se očekuje da ponovo bude u fokusu međunarodne zajednice.

U takvim okolnostima, pritisci na Srbiju mogu postati snažniji, ali i nepredvidiviji, jer jedinstven stav Zapada, koji je godinama postojao, više nije sigurna konstanta, a prema onome što svetski lideri govore na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, nije ni samo prolazna faza.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je nepredvidivost glavna odlika trenutnih geopolitičkih procesa i da je zbog toga Srbiji najbolji put da razvija dobre odnose sa svim svetskim silama.

- Očekivanja od Trampa u Srbiji su bila veoma visoka, pogotovo na osnovu iskustva njegovog prvog mandata, kada je Ričard Grenel više kritikovao albansku stranu za nemogućnost postizanja dogovora i normalizaciju odnosa. Ipak, tokom aktuelnog mandata Tramp sve češće šalje negativne signale ka Srbiji, što je kulminiralo pozivima Kosovu i Hrvatskoj da se uključe u Odbor za mir u Gazi. To je definitivan pokazatelj da Srbija ne može da računa da podršku SAD po pitanju Kosova i da je albanski lobi u Americi uspeo da pridobije Trampa bez obzira što su aktuelne vlasti u Prištini bile naklonjenije Bajdenovoj administraciji. Srbiju to stavlja u težak položaj, jer ostaje neizvesno kojoj sili će biti prepušten prostor Balkana kao interesna sfera i s kim bi Srbija trebalo da gradi dobre odnose za budućnost. Zato je potrebno razvijati dobre odnose sa svim svetskim silama - naglašava Perišić.

Nikola Perišić

Kad je reč o odnosu SAD prema Beogradu i Prištini, Perišić smatra da je ključni događaj po kome Tramp trenutno "vaga" stvari pozicioniranje po pitanju hapšenja Nikolasa Madura u Venecueli.

