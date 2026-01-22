TEKTONSKE PROMENE U SVETU PRELIVAJU SE I NA SRBIJU Razdor između Evrope i SAD uticaće na dijalog Beograda i Prištine
Dok se političke pukotine između Evrope i SAD sve jasnije produbljuju, Srbija se nalazi pred novim, ozbiljnim geopolitičkim izazovom. Razilaženje ključnih zapadnih centara moći neminovno se preliva i na Balkan, a za Srbiju to stvara delikatnu situaciju pre svega zbog dijaloga Beograda i Prištine, od kog se očekuje da ponovo bude u fokusu međunarodne zajednice.
Nepredvidivo
U takvim okolnostima, pritisci na Srbiju mogu postati snažniji, ali i nepredvidiviji, jer jedinstven stav Zapada, koji je godinama postojao, više nije sigurna konstanta, a prema onome što svetski lideri govore na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, nije ni samo prolazna faza.
Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je nepredvidivost glavna odlika trenutnih geopolitičkih procesa i da je zbog toga Srbiji najbolji put da razvija dobre odnose sa svim svetskim silama.
- Očekivanja od Trampa u Srbiji su bila veoma visoka, pogotovo na osnovu iskustva njegovog prvog mandata, kada je Ričard Grenel više kritikovao albansku stranu za nemogućnost postizanja dogovora i normalizaciju odnosa. Ipak, tokom aktuelnog mandata Tramp sve češće šalje negativne signale ka Srbiji, što je kulminiralo pozivima Kosovu i Hrvatskoj da se uključe u Odbor za mir u Gazi. To je definitivan pokazatelj da Srbija ne može da računa da podršku SAD po pitanju Kosova i da je albanski lobi u Americi uspeo da pridobije Trampa bez obzira što su aktuelne vlasti u Prištini bile naklonjenije Bajdenovoj administraciji. Srbiju to stavlja u težak položaj, jer ostaje neizvesno kojoj sili će biti prepušten prostor Balkana kao interesna sfera i s kim bi Srbija trebalo da gradi dobre odnose za budućnost. Zato je potrebno razvijati dobre odnose sa svim svetskim silama - naglašava Perišić.
Kad je reč o odnosu SAD prema Beogradu i Prištini, Perišić smatra da je ključni događaj po kome Tramp trenutno "vaga" stvari pozicioniranje po pitanju hapšenja Nikolasa Madura u Venecueli.
Trampovo vaganje
- Kosovske vlasti su podržale Trampove intencije, a čini se da Tramp dobro pamti od koga je dobio podršku za svoje delovanje, a verovatno da zbog svega toga Srbija ispašta u ovom trenutku. Istovremeno, Srbija nije eksplicitno podržala Trampovu ideju koja se odnosi na Grenland, što je isto iz Bele kuće protumačeno kao minus Srbiji. Iz svih tih razloga, za Srbiju bi bilo najbolje da se u narednom periodu u potpunosti drži po strani i da ni na koji način ne skreće pažnju na sebe. U tom periodu treba da se napravi jasna i efikasna strategija diplomatskog delovanja u kojem ključnu ulogu treba da uzmu diplomatski predstavnici Srbije u SAD i ambasada u Vašingtonu. Njihov proaktivni pristup može da bude značajan u procesu koji bi Srbiji omogućio da popravi odnose s Trampovom administracijom. Implikacije tog delovanja su višestruke zato što mogu da dovedu do popravljanja pozicije u pregovorima s Prištinom za sledeće runde dijaloga, koje treba uskoro očekivati, ali i u konstituisanju Srbije kao regionalne sile, što jeste prioritet u spoljnopolitičkom delovanju - zaključuje Perišić.