NEKO CHATGPT, A MI MATORI I DALJE NOVINE! Oglasio se predsednik Vučić: Politika je politika, a sad da vidimo od čega se živi
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić informisao se čitajući prestižni "Financial Times" i, kako navodi, i dalje radije čita štampu nego što koristi veštačku inteligenciju.
"Politika je politika, a sad da vidimo od čega se živi.
A kud ćete bolji izvor od Financial Timesa kada su u pitanju ozbiljne političke i ekonomske analize i projekcije", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:
"I tako, neko ChatGPT, a mi matori i dalje novine".
Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, a gde je imao veliki broj važnih sastanaka sa najvišim svetskim zvaničnicima.
