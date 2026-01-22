"Mene su u kući naučili da od Srbije ništa nije važnije! Ja znam šta je država, ja sam odgajana da život dam za svoju zemlju. Ja sam tako odgojena. Ja sam to iz kuće ponela. Ja to nisam naučila u političkim školama. Takav je pokojni Rajko bio. Ja sam tako učena. Ja drugačije ne znam. Meni, kada bi neko rekao, Srbija ili život, ma kakav život, šta je moj život naspram miliona života pre mene i posle mene? Ništa nije. Trenutak jedan u večnosti. Treptaj oka. Kada krenete sa tim odgojem, vama je sve jasno, vama niko ništa ne mora da crta. Vi znate kako se brani neko do kraja ko čuva državu i to je nešto o čemu je on govorio: "Imam dovoljno godina da mnogo više volim svoju zemlju nego sebe samog", kaže ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje: