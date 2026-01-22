Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na natpise objavljene na Novoj S o tome da je za krađu američkih izbora odgovorna BIA i predsednik Vučić , navodeći da je to samo jedan u nizu slučajeva za koji se optužuje vlast.

- Ne samo što imamo specijalno oružje nečujni i nevidljivi zvučni top koji prepoznaje i cilja samo određene ljude, ne samo što imamo dresirane pčele koje napadaju na komandu, ne samo što imamo kol centre preko kojih magično kupujemo glasove (novčane transakcije obavljamo teleportom), mi smo pokrali i izbore u SAD! Pa se vi slobodno kačite sa Vučićem - napisala je ona.