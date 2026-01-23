Slušaj vest

Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je da su lažne tvrdnje pojedinaca da se Srbija ili njen predsednik Aleksandar Vučić mešao u američke izbore.

"Lažne tvrdnje pojedinaca da se Srbija, ili njen predsednik, mešala u američke izbore. Nisu samo netačne, već su i duboko neodgovorne. Takve tvrdnje nisu ništa više od jeftinog pokušaja da se ošteti međunarodni ugled Srbije", napisao je Đurić na platformi Iks (X).

Srpski ministar je dodao da srećom "ljudi kao što su Ilon Mask i Ričard Grenel vrlo dobro razumeju koliko je opasno kada dezinformacije prelaze granice i koriste se kao oružje za političke agende".

Đurić je dodao da je jedna činjenica van svake sumnje, a to je da je Vučić bio među retkim evropskim liderima koji su otvoreni i dosledno podržavali američkog predsednika Donalda Trampa.