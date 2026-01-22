Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je večeras da je u Briselu napokon održan prvi sastanak Zajedničke komisije Beograda i Prištine za implementaciju Deklaracije o nestalim osobama i dodao da se Beograd godinama borio da do tog sastanka dođe. Petković je naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o hitnosti formiranja Zajednice srpskih opština.

Petković je u izjavi novinarima u Briselu, nakon održanog sastanka komisije, kazao da je njegovo održavanje izuzetno značajno i da se nada da će nakon ovog prvog sastanka se ubrzati sve u pravcu pronalaženja svih nestalih lica.

Precizirao je da je sastanak Zajedničke komisije večeras održan na nivou glavnih pregovarača na tehničkom nivou.

„Moram da kažem da se Beograd godinama borio da dođemo do upravo ovog prvog sastanka. Za svaki zarez, za svako slovo, brojnih sporazuma kada pričamo o nestalim osobama, smo se svih ovih godina zajednički, govorim o celom timu, borili. I nadam se da sada dajemo dodatnu nadu svim porodicama koje i dalje čekaju da utvrde istinu kada je reč o sudbini njihovih najmilijih“, istakao je Petković.

Kako je dodao, za Beograd pitanje nestalih nikada nije bilo političko pitanje već čisto humanitarno i tako su mu i pristupali.

Petar Petković Foto: Petar Aleksić

„Mi smo bili spremni u decembru da dođemo ovde u Brisel i da održimo taj prvi sastanak, međutim Priština je tada to odbila zbog izbora na Kosovu i Metohiji. Ono što je posebno važno, to je da Zajednička komisija, kako je i predviđeno Deklaracijom o nestalim osobama koja je ranije usvojena na visokom nivou, služi kao jedna vrsta političkog tela koja daje podršku radnoj grupi, a sama radna grupa kao telo pod pokroviteljstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta koja postoji godinama i dalje ostaje glavni organ kada je reč o pronalasku nestalih osoba“, pojasnio je direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Prema njegovim rečima, ovo je pokazatelj da i na ovom pitanju Beograd apsolutno insistira.

„Mi ćemo sada učiniti sve što je neophodno i dodatno kroz ovaj mehanizam pomoći i porodicama i Radnoj grupi da se što pre dođe do pune istine, da s jedne strane se otkrije sudbina svih nestalih, ukupno 1.589, od čega 567 lica srpske nacionalnosti“, rekao je Petković.

Naveo je i da je imao i odvojen tet-a-tet sastanak sa Peterom Sorensenom sa kojim je, kako kaže, razgovarao i o situaciji na Kosovu i Metohiji.

„Posebno sam insistirao na formiranju Zajednice srpskih opština i na tome da to mora hitno da se formira, da možemo što pre da počnemo da razgovaramo o statutu. Govorio sam i o teškom položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, posebno usred novih pretnji i eskalatornih jednostranih poteza koji dolaze od strane Kurtija i režima u Prištini. Ukoliko Aljbin Kurti nastavi sa takvom antisrpskom politikom, politikom gaženja dijaloga i obesmišljavanja prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, bojim se da se ugrožava u potpunosti opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali mir i bezbednost na celom Zapadnom Balkanu“, istakao je Petković.

Naglasio je da je Beograd i dalje posvećen kompromisnom i mirnom rešenju.

„Ovde su se i tokom sastanka vanrednog Evropskog saveta mnoge države članice raspitivale šta se događa u dijalogu. Tako da je dobro za Srbiju, dobro je za sam proces i - na kraju krajeva - za ideju pomirenja da idemo ovim putem i da smo uspeli večeras, zahvaljujući ogromnim naporima Beograda, našeg tima Komisije za nestala lica, da dođemo do ovog prvog sastanka i samim tim nastavimo i sa svim drugim sastancima koji će vrlo brzo, nadam se, za desetak dana, biti nastavljeni i na nivou drugih članova koji učestvuju u radu Zajedničke komisije“, naveo je Petković.