Tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju, biće održana u nedelju, 25. januara, a predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut na sednicu je pozvao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Skupštine Anu Brnabić.

Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Sednica će početi u 11 časova, u Palati Srbija.

