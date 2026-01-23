Slušaj vest

U video poruci se čuju reči predsednika, koji je juče u Davosu govorio, između ostalog, i o pretnjama nasiljem koje blokaderi svakodnevno upućuju političkim neistomišljenicima.

- Priča o jahanju, udaranju, katranu i perju je uobičajena za blokadere. Od monstruoznih stvari su napravili novu normalnost, uspeli su sa tim. To nikad neću prihvatiti. Ono što je sasvim normalno za druge medije, to je njihov sramota, ja sa tim neću da se pomirim. Ubijanje onih koje drugačije misle da bude nečija politika, to neću prihvatiti, boriću se protiv toga - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

U opisu snimka piše sledeća poruka:

- Dok sam živ boriću se protiv toga da jahanje, šutiranje, ubijanje onih koji drugačije misle bude politika budućnosti i “normalna” stvar - napisao je Vučić.

