Rektorski tim Univerziteta u Novom Sadu izdao je saopštenje u kojem navodi da ova ostanova "zastupa zakonito i jedino zakonito postupanje".

- Svi fakulteti, članovi Univerziteta u Novom Sadu, vratili su se posle višemesečne blokade svojim aktivnostima u skladu sa odobrenim planovima i programima nastave, i nastaviće sa redovnim funkcionisanjem. Period blokada u kome je bilo onemogućeno zakonito i pravilno funkcionisanje Univerziteta u Novom Sadu trajao je gotovo godinu dana. Taj period je konačno iza našeg Univerziteta – svi organi Univerziteta rade u svom punom i zakonitom kapacitetu u skladu sa svojim pozitivnopravnim ovlašćenjima - navodi se u saopštenju.

Nijedan čin nasilja na Univerzitetu nije prihvatljiv i neće se tolerisati, dodaje se.

- Univerzitet u Novom Sadu se čvrsto ograđuje od svakog pokušaja da se rad i poslovanje Novosadskog univerziteta uvede u lične i političke sukobe i pretenzije pojedinaca. To je istinska autonomija – autonomija slobodnog i nesmetanog nastavnog rada, naučnog rada i stvaranja. Svi pokušaji da se spreči rad Univerziteta ili fakulteta kao njegovih članova, u koje uključujemo i jučerašnji pokušaj nove blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, jesu ugrožavanje te istinske autonomije i postupanje suprotno zakonu i akademskim manirima - navodi se.

Univerzitet u Novom Sadu ostaje pri praksi striktne primene zakona i drugih propisa u vezi sa univerzitetom i oštro osuđuje svaki pritisak usmeren protiv autonomije univerziteta, dodaje Rektorski tim.