Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da misija Evropskog parlamenta (EP), koja boravi u Beogradu, ne predstavlja duh tog parlamenta niti evropske vrednosti, već da se brutalno i neprimereno meša u unutrašnja pitanja Srbije i staje na stranu onih koji, kako je istakla, nedemokratskim sredstvima žele da unesu haos u naše drušrvo.

Brnabić je, reagujući na autorski tekst evroposlanika Vladimira Prebiliča za Radar pod naslovom "Tu smo da kažemo da niste sami u svojoj borbi", Brnabić je navela da "fact finding" misija EP ne dolazi da utvrdi činjenice i da oni svoje "činjenice" već imaju, a da dolaze da javno podrže blokadere.

- I to komuniciraju isključivo preko Šolakovih medija. Toliko o objektivnosti, nepristrasnosti i želji za utvrđivanjem "činjenica" - navela je Brnabić u objavi na društvenoj mreži X povodom izjave Prebiliča da ''misija EP nije tu samo da utvrdi činjenice već da kaže ljudima u Srbiji da nisu sami u svojoj borbi''.

Brnabić je upitala zašto, kada je reč o podršci ljudima, evroposlanici ne odu da vide kako su se osećale ćerke gradonačelnika Žarka Mićina kada su im blokaderi dolazili na kuću da im prete, a roditelji morali da pojačavaju crtani film da bi ih nekako zaštitili.

- Ili da razgovarate sa porodicom Patrika Drida, koja je uživo preko Šolakovih medijia pratila kako blokaderi pokušavaju da im ubiju supruga i oca, ili sa bakom koja ne može da ode na kontrolu, a onkološki bolesnik je? Oni nisu građani? - upitala je Brnabić.

Navela je da je delegacija EP tu da se "brutalno i neprimereno meša u unutrašnja pitanja Republike Srbije i staje na stranu onih koji nedemokratskim sredstvima žele da unesu haos u naše društvo".

- I na njihovoj strani je samo zato što bi ih oni bespogovorno slušali. Njih, a ne naš narod i naše građane - navela je Brnabić.

