Ona je pre svega govorila o pokušajima evroparlamentaraca da izbegnu centralni hol Skupštine, u kom je postavljena izložba o stradanju Srba, Jevreja i Roma.

- Drago mi je što su, tek nakon prvog sastanka u Skupštini Srbije, našli za shodno da obiđu izložbu o stradanjima srpskog naroda, naravno i jevrejskog naroda i Roma, u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Dakle nisu ušli u centralni hol da prvo odaju počast stradanjima srpskog naroda, i žrtvama Holokausta, ne, ušli su kao što su najavili, hodnicima, i tek nakon prvog sastanka je valjda njima dovoljno glupo i bilo ih je dovoljno sramota da izbegnu izložbu, pa su eto oni obišli tu izložbu - rekla je Ana Brnabić.

Ona je rekla da je na kraju krajeva dobro da su posetili izložbu, i da je pritisak našeg naroda i građana bio toliki da su shvatili da jeste neprimereno da ne obiđu izložbu.

- Ja ću podsetiti, juče su oni poslali dopis da ne žele da prolaze kroz centralni hodnik, zbog njihovih "sentimenata", da ih to ne bi uvredilo. Da bude sasvim jasno, zato što će i ovu poruku spinovati. Nisu ušli u Narodnu skupštinu, prvo odali počast i posetili izložbu. Ne, ušli su direktno u hodnik, izbegli su izložbu, i tek nakon prvog sastanka ih je bilo dovoljno sramota pa su izašli da pogledaju izložbu - istakla je ona.

Podsećamo, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula i grupa evroparlamentaraca zvanično su juče tražili da ne ulaze u hol Skupštine Srbije gde je postavljena izložba o Jasenovcu.