- Moćni Davos. Naša delegacija sa sve bedževima na kojima piše "posetioci" ulazi na sastanke. Sa sve ministrom finansija koji nosi bedž na kom piše "posetilac", koji je platio prisustvo sastancima - rekao je Borko Stefanović u Skupštini, u pokušaju da ismeje najvišu državnu delegaciju naše zemlje.

Da pojasnimo, svi predsednici, premijeri, šefovi država i vlada, uključujući i generalnog sekretara UN, u Davosu nose bedž ili legitimaciju na kojoj piše "posetilac".

Foto: Printscreen

"Učesnik/delegat" piše na bedževima koje nose predstavnici i direktori velikih kompanija, što je i normalno na Svetskom ekonomskom forumu. Na kraju, mediji i NVO imaju zasebne bedževe.

Foto: Printscreen

Stefanović, koji o Davosu može da priča samo iz Beograda, pored nepoštovanja predstavnika sopstvene države, još jednom je pokazao i ogromno neznanje o diplomatskim protokolima i pravilima.

On o tome ne zna gotovo ništa, i čini se da ima poseban pik baš na diplomatske aktivnosti naših predstavnika.

Tako je u decembru sramnim rečima vređao srpske ambasadore, koje je nazivao pogrdnim imenima, kriminalcima koji "ne znaju jezik" i nemaju kvalifikacije.