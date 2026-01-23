Slušaj vest

- Da li mi treba da krijemo svoje žrtve i svoje stradanje da se Picula ne bi uznemirio? Zašto se Picula nikada nije zapitao da li ćemo se mi uznemiriti kada je objavio fotografiju sa automatskom puškom na dan obeležavanja jednog od najstrašnijih događaja u srpskoj novijoj istoriji, etničkog čišćenja i pogroma Srba u operaciji „Oluja“ 1995. godine - zapitala je ministarka Stamenkovski.

Ona podseća da se Picula nalazi na poziciji evropskog izaslanika, nekoga koga je Evropa delegirala da se bavi nama.

- Naravno, za to nije snosio nikakve posledice. I sada mi treba da raspravljamo o tome kako će neko iz EU reagovati na izložbu, da li Srbi treba da sakriju Jasenovac, da li treba da ćutimo još narednih 80 godina o tome šta nam se tamo dogodilo. O tome ćemo, izgleda, da diskutujemo, ali niko nije smatrao za shodno da nam uputi izvinjenje što je imenovano lice koje slavi jedan od najtežih datuma u srpskoj istoriji - "Oluju", odnosno brisanje srpskog naroda sa njihovih vekovnih ognjišta - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila: