- Drago mi je što su, tek nakon prvog sastanka u Skupštini Srbije, našli za shodno da obiđu izložbu o stradanjima srpskog naroda, naravno i jevrejskog naroda i Roma, u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Dakle, nisu ušli u centralni hol da prvo odaju počast stradanjima srpskog naroda, i žrtvama Holokausta, ne, ušli su kao što su najavili, hodnicima, i tek nakon prvog sastanka je valjda njima dovoljno glupo i bilo ih je dovoljno sramota da izbegnu izložbu, pa su eto oni obišli tu izložbu - rekla je Ana Brnabić.