Koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS prisustvovala je sastanku sa grupom evroparlamentaraca, među kojima je bio i izvestilac evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.

Lider Novog DSS-a Miloš Jovanović i POKS, koji se predstavljaju kao velike patriote, inače bojkotuju rad skupštine, ali Piculu ne bojkotuju.

Važno je podsetiti da uprkos tome što ne dolaze na radna mesta, uredno dobijaju poslaničke plate.

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se iz Talina, gde se nalazi u višednevnoj poseti, povodom dolaska Tonina Picule i evroparlamentaraca.

Ona je pre svega govorila o pokušajima evroparlamentaraca da izbegnu centralni hol Skupštine, u kom je postavljena izložba o stradanju Srba, Jevreja i Roma.

- Drago mi je što su, tek nakon prvog sastanka u Skupštini Srbije, našli za shodno da obiđu izložbu o stradanjima srpskog naroda, naravno i jevrejskog naroda i Roma, u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Dakle, nisu ušli u centralni hol da prvo odaju počast stradanjima srpskog naroda, i žrtvama Holokausta, ne, ušli su kao što su najavili, hodnicima, i tek nakon prvog sastanka je valjda njima dovoljno glupo i bilo ih je dovoljno sramota da izbegnu izložbu, pa su eto oni obišli tu izložbu - rekla je Ana Brnabić.

