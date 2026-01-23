Slušaj vest

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da delegacija Evropskog parlamenta nije htela da se razgovara o ljudskim i građanskim pravima Srba sa Kosova i Metohije i teroru koji svakodnevno trpe od režima Aljbina Kurtija.

- Žao mi je što nismo govorili o svim upucanim Srbima, o deci upucanoj samo zato što su otišli da uzmu badnjak, o seksualnim pretnjama svim ženama koje žive na prostoru KiM. To nisu hteli da čuju i prekinuli su sastanak. Imali smo materijal o svakom pojedinačnom imenu Srba sa KiM koji svakodnevno trpe užasan teror od strane (Aljbina) Kurtija koji ima isti cilj, a to je da etnički očisti prostor KiM od Srba. Nikada nismo čuli ni da su Srbi etnički očišćeni sa prostora Republike Srpske Krajine - rekla je Raguš na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije posle sastanka sa evroparlamentarcima.

Ona je kazala da se na sastanku delegacije Odbora za spoljne poslove EP sa poslanicima vladajuće koalicije nije čula ni osuda genocida u Jasenovcu, a da su predstavnici vlasti istakli da Srbija nema problem sa svim građanima Hrvatske navodeći primer predsednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je rekao da je ono što se desilo u Jasenovcu genocid nad Srbima i Jevrejima, kao i da je rekao da je Kosovo oteto od Srbije.

- Dakle, nemamo problem sa svima. Ali, imamo problem sa onima koji podržavaju Tompsona koji okuplja 500.000 ljudi promovišući nešto protiv čega se zalaže EU, što smo pobedili pre 80 godina - fašizam i nacizam i svi njihovi brutalni oblici. I vidim da je to jako puno zasmetalo - rekla je Raguš.

Navela je i da je sasvim jasno da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće dobiti dozvolu da poseti Jasenovac kao potomak jasenovačkih žrtava što, kako je rekla, traži pet godina i dodala da to smeta određenoj grupaciji koja, kako kaže, oživljava avete prošlosti koje su pobeđeni pre 80 godina.

Raguš je rekla da je evroparlamentarcima izneta hronologija protesta koji su se dešavali poslednjih godinu dana, da je održano 29.000 nezakonitih protesta, da je više od 700 prostorija SNS potpuno demolirano, da su fizički napadnuti aktivisti i funkcioneri SNS i da su citirali sve ono što im politički neistomišljenici obećavaju - da će ih jahati, dinstati, valjati u katran i perje, da će ih lustrirati.

Raguš je rekla da na to nisu dobili nikakav odgovor od evroparlamentaraca, iako je, kako je rekla, diskriminacija po političkoj osnovi krivično delo u svim zemljama EU.

Foto: Petar Aleksić

Prema njenim rečima, delegaciju EP su podsetili na to da je u Srbiji pala vlada i da je bivši premijer Miloš Vučević podneo ostavku zato što su, dodala je, aktivisti SNS napali one koji su pokušali da pišu po stranačkim prostorijama SNS.

- I to nije bilo u redu, to je gospodin Vučević objasnio i zato je podneo ostavku. Nikakvo nasilje nije u redu. Mi smo političari. Spremni smo da trpimo najgore moguće uvrede, ja kao žena od seksističkih pa nadalje. Međutim, naše porodice, prijatelji, naši politički istomišljenici, nijedan građanin Srbije ne sme da trpi bilo kakvu diskriminaciju ili da bude izložen bilo kakvom nasilju - naglasila je Raguš.

Navela je da je na sastanku pokušano da se govori o vladavini prava i podsetila da je sud Republike Srbije izdao poternicu za troje lica kojima se stavlja na teret da su pripremali rušenje ustavnog poretka Srbije, a koji se nalaze u Hrvatskoj, i da je preko Interpola od Hrvatske traženo njihovo hapšenje i izručenje Srbiji, ali da do danas nije stigao odgovor.

Raguš je, takođe, izrazila žaljenje što nisu imali priliku da govore o medijima i medijskim slobodama, o tome da je nacionalna televizija bila blokirana i da su bile objavljene poternice za zaposlenima.

- Nismo mogli da govorimo o napadima na sve novinare, bez obzira iz koje redakcije dolaze, ali i o blokadi Informera, nismo mogli to da pomenemo. A imali smo celu hronologiju, dobro je da smo uspeli da damo foto dokumentaciju - rekla je Raguš.

Dodala je da su evroparlamentarce zamolili da imaju izbalansirani stav.

Istakla da Srbija želi najbolje moguće odnose u regionu i dodala da je prva zvanična poseta Odbora za spoljne poslove bila Sloveniji, a da je u planu bilo da posete sve zemlje regiona.

- Srbija će uvek razgovarati, predsednik Srbije je i u najgorim napadima pružao ruku za dijalog, nudio savetodavni referendum... - rekla je Raguš.

Ona je ponašanje evroparlamentaraca ocenila kao sramotno, nečuveno i primitivno, kao i da su od njih očekivali makar evropski bonton.

- Ovo što smo mi danas doživeli nije naša sramota nego njihova. Nije poruka nama, nego većinskoj Srbiji - za predsednika Aleksandra Vučića je preko dva miliona ljudi glasalo. Šta mislite kako će većinska Srbija ovo da vidi? Dakle, poruke smo shvatili, vrlo jasno i vrlo plastično - rekla je Raguš.

Prema njenim rečima, nijedna strana misija neće određivati ko će u Srbiji biti na vlasti.