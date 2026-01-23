Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da je i u Istanbulu, na sastanku sa kolegom iz Turske Hakanom Fidenom, iskoristio priliku da ukaže na potrebu za zaštitom osnovnih ljudskih prava Srba na AP Kosovo i Metohija.

- Naravno da je bilo reči o tome na našem bilateralnom sastanku. Ja ću ponoviti ono što je predsednik Vučić definisao kao jednu od smernica naše državne ukupne politike. To je očuvanje mira i stabilnosti, ali naravno mi koristimo svaku priliku da ukažemo na potrebu za zaštitom osnovnih ljudskih prava našeg naroda - rekao je Đurić novinarima u Istanbulu nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Turske Hakanom Fidanom.

On je rekao da nažalost postoje oni koji su to dovodili u pitanje itekako ozbiljno u prethodnom periodu tako da su sastanci uvek dobra prilika da se o tome razgovara.

- Ali danas fokus je bio na regionalnoj saradnji i na stvaranju šire pozitivne klime u regionu koja se, naravno, može preneti i pozitivno odraziti i na ovako osetljiva pitanja kao što je tema Kosova i Metohije - naveo je Đurić.