Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je na izjavu Marinike Tepić u kojoj je istakla da očekuje da tužilaštvo danas pokrene proces privođenja predsednika Aleksandra Vučića.
"Neka krene od svog Dragana"
VUČEVIĆ ODGOVORIO NA SKANDALOZAN ZAHTEV MARINIKE TEPIĆ: "Po ko zna koji put izizgrava i tužioca i sudiju! Samo mržnja, prezir i lažne optužbe"
- Ovo je još jedan pokušaj dehumanizacije institucije predsednika i lično Aleksandra Vučića. Marinika po ko zna koji put izigrava i tužioca i sudiju. Ovo je skandalozan pritisak na pravosudne organe.
Što se tiče krivičnih dela trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja, neka Marinika krene od “svog Dragana” i njegovih najmanje 619 miliona evra koliko je ukrao od naroda dok je bio na raznim državnim funkcijama. Pametnom dosta.
Blokadere poput Đilasa i Marinike jedino interesuje da se dokopaju vlasti bez izbora. To je njihova politika bez ideja, bez rezultata, samo mržnja, prezir, lažne optužbe. Građani Srbije to prepoznaju. Nema predaje - piše na nalogu Miloša Vučevića na društvenoj mreži X.
