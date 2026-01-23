Slušaj vest

- Ovo je još jedan pokušaj dehumanizacije institucije predsednika i lično Aleksandra Vučića. Marinika po ko zna koji put izigrava i tužioca i sudiju. Ovo je skandalozan pritisak na pravosudne organe.

Što se tiče krivičnih dela trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja, neka Marinika krene od “svog Dragana” i njegovih najmanje 619 miliona evra koliko je ukrao od naroda dok je bio na raznim državnim funkcijama. Pametnom dosta.

Blokadere poput Đilasa i Marinike jedino interesuje da se dokopaju vlasti bez izbora. To je njihova politika bez ideja, bez rezultata, samo mržnja, prezir, lažne optužbe. Građani Srbije to prepoznaju. Nema predaje - piše na nalogu Miloša Vučevića na društvenoj mreži X.

