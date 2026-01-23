Slušaj vest

Kada su iscrpli sve pokušaje da politički naude Aleksandru Vučiću u Srbiji, blokaderi i njima bliski krugovi prešli su na novu fazu - pokušaj kompromitacije predsednika na međunarodnoj sceni. Najnoviji narativ koji guraju je tvrdnja da je Vučić, navodno, umešan u izbore u SAD, a osim što predstavlja besmislenu tezu, to je i spin koji proizvodi višestruku štetu po instituciju predsednika države, pri čemu nema apsolutno nikakvog uporišta u činjenicama.

Ovakve optužbe nisu plod neznanja, već namerne strategije. Pošto nisu uspeli da ga sruše na izborima, niti da izazovu ozbiljniju političku destabilizaciju u zemlji, blokaderi sada pokušavaju da ugled predsednika Vučića poljuljaju u svetu. Cilj je jasan: da se Srbiji nanese šteta tako što će se njen predsednik predstaviti kao faktor nestabilnosti ili neko ko se meša u unutrašnje stvari drugih zemalja, pa čak i velikih sila.

Osetljivo pitanje

Ironija je u tome što isti ti krugovi godinama optužuju Vučića da je izolovao Srbiju dok istovremeno svesno rade na tome da naruše njenu međunarodnu poziciju. Srbija danas ima razvijene odnose i sa istokom i sa zapadom, vodi samostalnu i odgovornu politiku i upravo je to ono što najviše smeta onima koji bi želeli slabog i poslušnog lidera.

Tvrdnje o navodnom mešanju u američke izbore služe isključivo za unutrašnju upotrebu, da se proizvedu buka, skandal i nova tema za medije koji godinama funkcionišu kao propagandni servis blokaderske politike. Pritom se svesno zanemaruje elementarna logika: Srbija poštuje suverenitet drugih država, a njeno rukovodstvo vodi računa o nacionalnim interesima, a ne o tuđim izbornim procesima.

Ovaj pokušaj diskreditacije pokazuje i dubinu političke nemoći opozicionih struktura. Umesto programa, ideja ili podrške građana, nude se teorije zavere i optužbe koje ne mogu da izdrže ni najosnovniju proveru. Kada ne mogu da pobede u Srbiji, pokušavaju da problem prebace na međunarodni teren, ne mareći za posledice po državu. Na kraju, ovakvi napadi više govore o onima koji ih plasiraju nego o onome kome su namenjeni. Vučićev položaj u međunarodnim odnosima gradi se godinama kroz konkretne rezultate, dijalog, poštovanje principa i očuvanje stabilnosti. A blokaderski pokušaji da mu ugroze ugled u svetu ostaju još jedan dokaz da politički poraz kod kuće pokušavaju da nadoknade štetom po Srbiju.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je dovođenje Vučića u vezu s navodnom krađom američkih izbora zapravo konstrukcija bez realnog uporišta, ali s jasnim političkim ciljem da se ugrozi međunarodni ugled predsednika Srbije i oslabi pozicija države na globalnoj sceni.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Ovakve kampanje nisu nove. One se javljaju u talasima, uvek u trenutku kada Srbija uspeva da balansira između interesa velikih sila, vodi stabilnu politiku i zadrži samostalnost u odlučivanju. Kada unutrašnji politički pritisci ne daju rezultat, fokus se prebacuje na međunarodni teren. Nije slučajno što se sada pokušava sa "uvozom" američkih političkih podela u srpski kontekst. Narativ o navodnom mešanju u američke izbore predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja zapadne politike i zato je pogodan za medijsku manipulaciju. Cilj nije istina, već percepcija i stvaranje slike da je Srbija faktor destabilizacije, a njen predsednik politički problem. U tom kontekstu treba posmatrati i izjave koje dolaze iz domaće opozicione scene, ali i pojedinih međunarodnih krugova, koji Srbiju posmatraju kao prostor na kome treba testirati geopolitički uticaj - ocenjuje Barac.

Kratkoročan efekat

On naglašava da je Srbija poslednjih godina gradila imidž pouzdanog partnera Zapada, ali i države koja čuva sopstvene interese.