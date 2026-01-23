Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić održala je pres konferenciju za novinare.

- POčeću od dobre vesti za našu zemlju, upravo smo obavešteni da nam je operativna licenca produžena do 20. februara zahvaljujući ogromnoj borbi rukovodstva sa Vučićem na čelu. Rafinerija će nastaviti da radi, ovo kupuje dodatno vreme i sigurnost.

- Blokaderi su EP tražili sankcije za Srbiju i međunarodnu izolaciju naše zemlje. Sasvim jasno su rekli, imali su dva sastanka, da su tražili sankcije za ljude koji obavljaju najvažnije državne funkcije. Ali i za ljude koji nisu funkcioneri već im iz bilo kog razloga smetaju. To znači da su tražili - sankcije za Srbiju i apsolutnu međunarodnu izolaciju naše zemlje. Takođe su se pohvalili da su od evroparlamentaraca zatražili da se sva sredstva iz fondova EU koja su namenjena građanima RS prenamene i daju njima. Blokaderima. Dakle tražili su da se novac koji EU treba da da za različite projekte koje su u interesu građana, od zdravstva, obrazovanja, životne sredine, oduzmu i dodele njima. Umesto da taj novac ide u džep građana, tražili su da ide u džep njima.

- Koliko su nepristrasni evroparlamentarci koji su došli u ovu misiju, ili jedan deo njih, ne svi, nekolicina se korektno ponašala, govori i sledeći šokantan podatak - da je njihov sastanak sa poslaničkim grupama vladajuće koalicije, većine u skupštini, trajao 13 minuta. Sa onima koji su dobili poverenje građana na izborima. Sa blokaderima iz bivše vlasti imali su dva sastanka i trajala su 84 minuta. Sve ostalo vreme koje su proveli u Srbiji, viđali su se sa blokaderima. To znači da su u očima evroparlamentaraca, koje predvodi Tonino Picula, blokaderi 20 puta važniji od onih koji imaju poverenje građana.

- Evroparlamentarcima je rektor izražio zabrinutost zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije u Nišu. Gospodin Đokić ne vidi problem sa Fakultetom za hrvatske studije u Hrvatskoj, ali mu izuzetno smeta Fakultet za srpske studije u Nišu, pa su se žalili valjda da to spreče. E pa svaka vam čast. Time je sumirana i poseta i bloakderska politika. Time su pokazali ko su, šta su i za šta se bore. Očigledno sve što nosi reč Srbija ili srpsko njima smeta, to ih posebno zabrinjava i za to posebno traže podršku od Picule.