Večeras od 22.30 časova na Kurir televiziji gledaoci će ekskluzivno imati priliku da čuju priču koja ne može da stane u klasičan televizijski format. Gost Jelene Pejović u emisiji "Neispričano" je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Suzana Vasiljević bila je svedok raspada jedne zemlje, ratova, međunarodnih intervencija i političkih preokreta.

Radila je za najuticajnije svetske medije, a njeni dokumentarni filmovi nisu bili samo televizijski sadržaj, već ključni materijal na osnovu kog su strane diplomate, vojnici i međunarodne misije pokušavale da razumeju šta se u Srbiji i regionu zaista dešava.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Izveštavala je o padu Slobodana Miloševića, pratila promene odnosa vlasti prema medijima i bila deo procesa u kojem je Srbija pokušavala da povrati kredibilitet pred međunarodnom zajednicom. Četrnaest godina, kada su odluke bile najosetljivije, nalazila se u samom centru političkih zbivanja, s desne strane prvog čoveka države.

Emisija koju ćete gledati, u trajanju od sat vremena, nije ni približno dovoljna da bude predstavljena čitava bogata biografija ove dame. Ali ono što je sigurno jeste da ćete čuti najzanimljivije, najznačajnije, a pre svega dosad neispričane detalje. Ako ste mislili da o njoj znate skoro sve, ova emisija će vas demantovati.

Koje dosad neispričane detalje donosi razgovor sa Suzanom Vasiljević, saznajte večeras od 22.30 časa, ekskluzivno na Kurir televiziji.