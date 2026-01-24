Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon izjavio je danas da niko nije odgovarao za zločine počinjene u hrvatskoj operaciji u Maslenici u kojoj je u januaru 1993. godine ubijeno 348 Srba.

Gujon je time reagovao na objavu hrvatske evroposlanice Sunčane Glavak koja je, kako je naveo, na društvenoj mreži Iks proslavlja 33 godine od te zločinačke akcije hrvatske vojske.

Gujon je u svojoj objavi na toj platformi naveo važne činjenice o operaciji Maslenica, među kojima su podaci da je 348 Srba ubijeno ili nestalo, uključujući civile, među kojima su bile žene i stariji ljudi, 165 ljudi kasnije umrlo od posledica povreda, mučenja ili nehumanog postupanja tokom pritvora ili raseljavanja, kao i da je više od 10.000 srpskih civila prisilno raseljeno iz svojih domova u regionu Ravni Kotari.

"Domovi su sistematski pljačkani i uništavani, dok su crkve, groblja, škole i kulturni spomenici oštećeni ili srušeni, što je onemogućilo povratak većini raseljenih porodica. U to vreme, ovo područje je bilo u nadležnosti UNPROFOR-a. Izveštaji UN-a potvrdili su ozbiljna kršenja primirja i neuspeh u domenu zaštite civila, što je dovelo do Rezolucije Saveta bezbednosti UN 802 (25. januara 1993. godine), kojom je zahtevan momentalni prekid neprijateljstava i povlačenje hrvatskih snaga", naveo je Gujon u objavi.

Dodao je da spot koji je objavila Glavak u znak sećanja na tu akciju koju ona proslavlja prati muzika Marka Perkovića "Tompsona" pevača poznatog po veličanju ustaškog pokreta i režima NDH, povezanog sa nacistima tokom Drugog svetskog rata, odgovornog za masovne zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima i rekao je da ta simbolika govori sama za sebe.