Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" kolaž fotografija sa skupova u više gradova širom zemlje, na kojima je prisustvovao veliki broj građana.

Predsednik Vučić je istakao da nema lepšeg mesta na svetu od svoje zemlje i da je najsrećniji kada je u društvu svog naroda.

- Za mene nema lepšeg mesta na svetu od Srbije. Najsrećniji sam kada sam sa našim narodom.