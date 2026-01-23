Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" kolaž fotografija sa skupova u više gradova širom zemlje, na kojima je prisustvovao veliki broj građana.

Predsednik Vučić je istakao da nema lepšeg mesta na svetu od svoje zemlje i da je najsrećniji kada je u društvu svog naroda.

- Za mene nema lepšeg mesta na svetu od Srbije. Najsrećniji sam kada sam sa našim narodom.

Kurir.rs

