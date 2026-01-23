Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje nedopustivo ponašanje odbornika opozicije Marka Bošnjaka , koji je ispred zgrade Opštine Kula brutalno verbalno napao novinara na zadatku, agresivno mu se obraćajući pitanjem „Znaš li ti ko sam ja?“.

Uz povišen ton i odbijanje da odgovori na legitimna novinarska pitanja o političkom delovanju, Bošnjak je demonstrirao bahatost i klasičan pritisak na slobodu medija. Pozivamo celokupnu političku javnost da se ogradi od ovakvog ponašanja, a nadležne organe da osiguraju uslove u kojima medijski radnici mogu da rade svoj posao bez straha od fizičkog ili verbalnog nasilja.