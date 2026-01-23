Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje nedopustivo ponašanje odbornika opozicije Marka Bošnjaka, koji je ispred zgrade Opštine Kula brutalno verbalno napao novinara na zadatku, agresivno mu se obraćajući pitanjem „Znaš li ti ko sam ja?“.

Uz povišen ton i odbijanje da odgovori na legitimna novinarska pitanja o političkom delovanju, Bošnjak je demonstrirao bahatost i klasičan pritisak na slobodu medija. Pozivamo celokupnu političku javnost da se ogradi od ovakvog ponašanja, a nadležne organe da osiguraju uslove u kojima medijski radnici mogu da rade svoj posao bez straha od fizičkog ili verbalnog nasilja.

