Kroz dugogodišnju saradnju sa prvim čovekom države, Suzana Vasiljević je svakodnevno pokazivala šta znači odgovornost, posvećenost, neumoriv rad, ali se isto tako upoznala i sa svim opasnostima koje prate njenu profesiju.

Ovonedeljna gošća emisije "Neispričano" je savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Suzana Vasiljević.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Predsednik Srbije je bezbroj puta pokazao veličinu svoje odgovornosti, ali se ispostavilo da mu odgovonosti najčešće manjka kada je u pitanju njegova bezbednost.

- Nerviram se već 14 godina jer on stalno traži da mu se obezbeđenje svede na minimum. Nekada se to može, ali većinski ne može. On je visok 2 metra i teško je naći ljude koji će moći uopšte da budu viši od njega.

"Predsednik ne može da stavi obezbeđenje između sebe i naroda"

Vasiljević objašnjava da je povod za ove zahteve bliskost koju predsednik oseća prema narodu i želja da sa njima ostvari direktan kontakt.

- Kaže da je došao iz naroda, da ga je narod birao i da ne može da stavi obezbeđenje između njega i naroda. On na skupovima sklanja ograde i obezbeđenje koje je postavljeno između bine i naroda - kaže Vasiljević.

Ona dodaje da iako je 99% naroda dobronamerno, ipak se mora obezbediti. Vasiljević kaže da je ovo veliki izazov za obezbeđenje.

- On voli da ode u narod, ne voli da mu drugi pričaju o situaciji, voli da čuje od naroda kako im je. On kaže: "Mene svi lažu." Hoće da čuje kako ih tretiraju. Ne možeš da ga zaustaviš u tome. Svi se trude da to dovedu na neku meru koja je bezbedna - kaže ona.

"Vučić ne želi da stavi obezbeđenje između sebe i naroda" Suzana Vasiljević za Kurir: Želi da čuje kako narod živi Izvor: Kurir televizija

Mediji pozivaju na linč

Vasiljević ističe da poslednjih 14 meseci mnogi rade na dehumanizaciji predsednika Vučića, njegove porodice i saradnika:

- Niko se ne uzbuđuje jer neko preti ubistvom predsedniku, jer to je tamo neki Aleksandar Vučić, tamo neka Suzana... Prave atmosferu gde je potpuno u redu da neko na televiziji poziva na linč predsednika države. Kad mi kažu napadi na nezavisne medije, ja kažem okej, ali znate li zašto? Ti napadi su uglavnom verbalni i na Tviteru. Jedan od poznatijih opozicionih novinara kaže da treba streljati Vučića - kaže Vasiljević.

Ona dodaje da niko nikada nije uputio pretnje novinarima zbog izveštaja ili reportaže, ali i da su reakcije od strane evropskih zvaničnika na neke od komentara "slobodnih novinara" bile zgrožene.

- Novinari na konferenciji citiraju komentare nekih tamo ljudi na društvenim mrežama - kaže Vasiljević.

Vasiljević dodaje da ne treba davati pažnju ovakvim ličnostima koje upućuju pretnje na društvenim mrežama.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

"Ne želim da dam mikrofon novinarima bez poštovanja"

Vasiljević je objasnila da neretko tokom konferencija ne želi nekome da da reč zbog neprofesionalnog obraćanja instituciji predsednika:

- Rekla sam Vučiću da takvim novinarima koji se obraćaju na nepristojan način, ja ne želim da im dam mikrofon. Mislim da je to ispravna odluka, jer ako neko nema dovoljno poštovanja prema svojoj profesiji, a onda i instituciji predsednika, idi na pijacu. Ne može se tako razgovarati sa predsednikom koga je odabrao narod Srbije. Ipak, on želi da svakom odgovori, a to mu i podigne rejting jer je beskrajno smešno komunicirati sa tim ljudima. Oko toga se posvađamo jer ja ne želim da slušam nekoga ko ponižava instituciju predsednika države za koju radim.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

900 demonstranata joj se okupilo ispred zgrade

U jednom trenutku 900 ljudi okupilo se ispred zgrade ove žene koja nije imala obezbeđenje, a onda se na opozicionim medijima našla i njena adresa, ulica, broj zgrade, sa punim imenom i prezimenom.

- Bila sam u stanu ali sam na visokom spratu. Svih 14 meseci su protesti prolazili ispod mog prozora. Merim njihovu brojnost time koliko je dug zvuk pištaljki. To veče sam ljude iz BIA pitala koliko ih je, oni su rekli 900, čula sam kako prolaze kroz ulicu. Slušala sam, to je trajalo i trajalo, ja sam mislila da su me slagali i da ih je više. Zapravo su stajali ispred zgrade. Tada sam čula da čitaju moje ime i biografiju. Brnabić se šalila da se Bogu molila da im ja ne siđem dole da im objasnim. Sedela sam i razmišljala šta da radim ako njih 30 krene gore, da skočim kroz prozor u masu? Na N1 vidim živ prenos, navodi mi ime, prezime, broj zgrade - kaže Vasiljević.

