Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić objavio je večeras da je nakon povratka iz Istanbula, gde se ranije danas sastao sa kolegom iz Turske Hakanom Fidenom, u koordinaciji sa državnim rukovodstvom primio delegaciju Evropskog parlamenta koja je u poseti Srbiji.

Đurić je na društvenoj mreži Instagram objavio da je važno da se čuje i "naša strana priče", i istakao da je sastanak bio izraz institucionalne odgovornosti.

"Možda nije popularno, ali je u interesu Srbije", naveo je Đurić u objavi.

Đurić je istakao da je tokom sastanka sa predstavnicima evropskog parlamenta govorio o položaju srpskog naroda na Kosovu i metohiji a ne o političkim protivnicima.

"Srbija ostaje čvrsto na kursu očuvanja državnih i nacionalnih interesa", naveo je Đurić u objavi.