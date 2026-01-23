Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je vaterpolistima Srbije na plasmanu u finale EP.

- Hvala za još jednu medalju. Hvala na radu, trudu i ljubavi koju pokazujete prema Srbiji. Hvala za radost koju ste doneli našem narodu - istakao je predsednik.

Vaterpolisti Srbije slavili su nad Italijom sa i plasirali se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu.

Ostvareni rezultat je Srbija - Italija 17:13 (5:3, 4:4, 6:3, 2:3).

