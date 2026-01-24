"ZAHVALNI SMO DRŽAVI, LEKARIMA I UDRUŽENJU": Dečak koji ima SMA dobio skupi lek, oglasila se njegova majka
Danas je Matija primio još jednu dozu svog leka. Leka koji mu daje snagu da raste, da bude zdrav, da svaki dan bude bolji i pun života. Ovu lepu vest juče je na Instagramu objavila Olivera Jovović, državna sekretarka i članica Udruženja obolelih od spinalne mišićne atrofije, o svom sinu Matiji (10) koji je oboleo od ove opake bolesti.
Ona se zahvalila državi koja njenom sinu obezbeđuje lek koji mu život znači.
- Matija je, kao i uvek, hrabro i mirno prošao kroz ceo proces, sa osmehom koji nas podseća koliko je život dragocen i koliko je sreća u malim, velikim koracima napred. Svaka nova doza je više od terapije — to je potvrda da život može da bude lep, da ljubav i pažnja koje smo zajedno ulagali donose rezultate, i da smo zahvalni za svaki trenutak koji imamo sa njim - napisala je Jovović.
Ovo što danas imamo nije samo lek, dodala je.
- To je prilika da budemo tu, zajedno, da gledamo Matiju kako raste, kako se smeje, kako nas uči da cenimo svaki dan i svaki trenutak. Svaka doza nas podseća na sve ono što smo uspeli da sačuvamo i što možemo da gradimo — zdravlje, snagu, nadu i ljubav - istakla je ona i podvukla:
- Zahvalni smo državi, lekarima i udruženju koji su omogućili da Matija danas bude ovde, sa nama, da raste i uživa u životu. Ali najviše od svega, zahvalni smo što smo zajedno, što možemo da držimo ruke jedno drugom, da delimo osmehe i da gledamo budućnost sa verom. Danas je dan za zahvalnost, za radost i za ljubav. Danas je dan da osećamo koliko smo jaki, koliko smo blagosloveni i koliko život može da bude divan kada je pun ljubavi i vere.