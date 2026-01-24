Slušaj vest

Danas je Matija primio još jednu dozu svog leka. Leka koji mu daje snagu da raste, da bude zdrav, da svaki dan bude bolji i pun života. Ovu lepu vest juče je na Instagramu objavila Olivera Jovović, državna sekretarka i članica Udruženja obolelih od spinalne mišićne atrofije, o svom sinu Matiji (10) koji je oboleo od ove opake bolesti.

Ona se zahvalila državi koja njenom sinu obezbeđuje lek koji mu život znači.

- Matija je, kao i uvek, hrabro i mirno prošao kroz ceo proces, sa osmehom koji nas podseća koliko je život dragocen i koliko je sreća u malim, velikim koracima napred. Svaka nova doza je više od terapije — to je potvrda da život može da bude lep, da ljubav i pažnja koje smo zajedno ulagali donose rezultate, i da smo zahvalni za svaki trenutak koji imamo sa njim - napisala je Jovović.

Ovo što danas imamo nije samo lek, dodala je.

- To je prilika da budemo tu, zajedno, da gledamo Matiju kako raste, kako se smeje, kako nas uči da cenimo svaki dan i svaki trenutak. Svaka doza nas podseća na sve ono što smo uspeli da sačuvamo i što možemo da gradimo — zdravlje, snagu, nadu i ljubav - istakla je ona i podvukla: